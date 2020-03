Buchhändler aus Viersen : Mit dem Bücher-Taxi gegen die Corona-Krise

Viersen/Brüggen Die Doetsch-Buchhandlungen liefern bestellte Ware oft noch am selben Tag aus.

(mrö) Seit die drei Buchhandlungen von Doetsch in Viersen, Dülken und Brüggen wegen der Coronakrise schließen mussten, spürt Mit-Inhaber Benjamin Doetsch „massive Umsatzeinbußen“. Zwar werde hinter den geschlossenen Türen weiter gearbeitet, „aber viele unserer Kunden bleiben aus, weil sie es gewohnt sind, im Ladenlokal zu schmökern und sich beraten zu lassen“.

Um die Kunden dennoch bestmöglich mit Büchern zu versorgen, setzt der Familienbetrieb jetzt auf einen Lieferservice mit dem „Bücher-Taxi“. Ein gelbes Schild hängt in Doetschs Privatwagen, mit Mundschutz fährt er die bestellten Bücher zu den Kunden – natürlich ohne Aufpreis. „Kunden können per WhatsApp bestellen oder auf unserer Internetseite – und mit unserem Büchertaxi stellen wir schneller zu als die Post.“ Und bisweilen auch schneller, als der Internet-Großhändler Amazon seine Prime-Kunden bedient. „Je nach Lage können wir die Bücher noch am selben Tag ausliefern – Alt-Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim, aber auch Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal zählen zum Liefergebiet.