Geschenkideen vom Weihnachtsmarkt in Brüggen Mit 150 Euro Weihnachtspräsente kaufen

Der Weihnachtsmarkt im Brüggener Zentrum ist auch am vierten Adventswochenende geöffnet. Am Samstag, 17. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 14. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Rund 60 Buden (teilweise andere Besetzung als am dritten Advent) in der Fußgängerzone sowie am Kreuzherren- und Nikolausplatz.