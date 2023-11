MIssbrauchsvorwurf gegen Weihbischof „Wir gehen an den Vorwürfen kaputt“

Wegen der Veröffentlichung des Namens von Weihbischof August Peters als Missbrauchsbeschuldigter will dessen Vetter aus Nettetal-Kaldenkirchen eine Beschwerde beim Nuntius Erzbischof Nikola Eterovic in Berlin einreichen. „Das Verhalten des Aachener Bischofs Helmut Dieser ist ein pastorales Desaster“, sagte Leo Peters (79), Cousin des Weihbischofs, am Dienstag. Dabei sei die Unschuldsvermutung gänzlich außer acht gelassen worden.