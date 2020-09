Urteil für Mann aus Viersen : Viersener muss fast 15 Jahre in Haft

Der Angeklagte wurde am Freitagnachmittag von Justizbeamten mit dem Rollstuhl in den Gerichtssaal zur Urteilsverkündung gefahren. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Viersen Das Urteil im Missbrauchsprozess gegen den 39-Jährigen blieb nur knapp unter der Höchststrafe. Als der Richter es verkündete, erklang aus dem Zuschauerraum ein Ruf der Erleichterung.

Wegen teils schwerem sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen sowie Herstellung, Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften ist ein 39-jähriger Viersener am Freitag zu 14,5 Jahren Haft verurteilt worden. Ein mitangeklagter Mann aus Krefeld (39) muss für 13,5 Jahre in Haft. Damit folgte die Kammer weitestgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Anklagevorwürfe gegen die beiden Männer zutreffen: Demnach soll der Viersener seine heute zwölfjährige Nichte, der Krefelder seine heute elfjährige Tochter über mehrere Jahre sexuell missbraucht haben. Seit 2017 sollen sich beide Angeklagte auch gemeinsam an den Mädchen vergangen haben. „Dieses Verfahren aus dem Bergisch-Gladbach-Komplex hatte einen Umfang, wie wir es in dieser Form noch nicht gehabt haben. Es hat die Grenze dessen gesprengt, was wir bisher bearbeitet haben“, sagte der Vorsitzende Richter Lothar Beckers in einer Vorbemerkung zur Urteilsbegründung.

Info Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach Der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bezeichnet ein Netzwerk aus Verdächtigen, die Kinder missbraucht und in Chats entsprechendes Bild- und Videomaterial getauscht haben sollen. Dabei geriet zunächst der Krefelder in den Fokus, durch die Auswertung seiner Handydaten wurde auch der Viersener ermittelt. Beide wurden im November 2019 festgenommen. Bundesweit sind mehr als 200 Verdächtige identifiziert worden.

Während der Beweisaufnahme habe sich die Kammer das Missfallen beider Seiten, Staatsanwaltschaft sowie Verteidigung, zugezogen. Denn nicht alles, was zuvor während der Ermittlungen erwirtschaftet worden sei, sei in die Hauptverhandlung eingebracht worden. „Wir können jedoch ruhigen Gewissens feststellen, dass wir überzeugt sind, dass sich die Taten so zugetragen haben“, so Beckers. Der Kammer sei wichtig gewesen, die Kinder durch eine Aussage vor Gericht nicht erneut zu verletzen. Auch wenn man den Kindern eine Stimme geben solle, müsse dies nicht so gemacht werden, indem man sie hört. Daher habe man auch darauf verzichtet, als Belege für den Missbrauch Videos abzuspielen oder Bilddateien zu zeigen.

Der Krefelder sei auf Grund anderweitiger Ermittlungen in den Fokus geraten, habe „anschließend eine Lebensbeichte abgegeben, gestanden und sich in schwerster Weise selbst belastet“. Auch vor Gericht habe er selbst gesprochen, Fragen beantwortet und einen Einblick in sein Leben gegeben.

Der Viersener Angeklagte habe in der „notwendigsten und dürftigsten Form lediglich ein Teilgeständnis“ abgegeben. Dies sei „bemerkenswert, weil er nicht selbst, sondern über seinen Verteidiger in einer Abhak-Form“ zu den Anklagevorwürfen Stellung genommen habe. Dabei wurde ein Drittel der angeklagten Fälle eingeräumt, zu dem Vorwurf des gemeinschaftlichen Missbrauchs jedoch geschwiegen. Überführt worden sei er durch das glaubhafte Geständnis des Krefelders. Reue oder Bedauern bei dem Mann aus Viersen herauszufiltern, sei für die Kammer schwierig gewesen. Doch beides habe sie während des Prozesses, unter anderem durch den Versuch, sich bei seiner Schwester zu entschuldigen, doch noch festgestellt.