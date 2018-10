Mirja Boes tritt in der Burggemeindehalle Brüggen auf

Comedy in Brüggen : Mirja Boes tritt in der Burggemeindehalle auf

Comedian Mirja Boes kommt nach Brüggen. Foto: Laion

Brüggen Comedian Mirja Boes ist am Samstag, 24. November, zu Gast in Brüggen: In der Burggemeindehalle am Kreuzherrenplatz präsentiert die gebürtige Boisheimerin ab 20 Uhr gemeinsam mit ihrer Band, den Honkey Donkeys, ihr aktuelles Programm „Auf Wiedersehen!

Hallo! Die Willkommenabschiedrevue“. Boes, die seit 24 Jahren das Publikum begeistert, kündigt eine „wahrscheinlich definitiv wirklich allerletzte Abschiedstour“ an. Schließlich habe sie sich schon von so vielem verabschiedet: von ihrer Unschuld, als sich ein Opa am FKK-Strand vor ihr bückte. Von ihrer Traumfigur, weil es für alles Light-Produkte gibt, nicht aber für Fritten. Der Abgesang dauert allerdings nur vier Minuten – so lange wie ihr Hit „Das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter“. Danach gibt es neue Impro-Comedy rund um die kleinen und großen Comebacks des Lebens. Premiere feiert Boes am 22. November in Köln. Tags darauf folgt Monheim, dann ist Brüggen dran. „Ihre Freunde, ihre Weggefährten, ihre Mentoren – sie alle kommen nicht“, heißt es in der Ankündigung, „nur die Honkey Donkeys. Die müssen, das steht in ihrem Vertrag.“ Die Veranstalter versprechen einen Mix aus Comedy, Musik und „Ringelpiez mit Anfassen ... also der Honkey Donkeys“.

Karten gibt es im Rathaus an der Klosterstraße in Brüggen, in der Verwaltungsstelle an der Marktstraße in Bracht, bei der Tourist-Information in der Burg Brüggen und im Internet unter www.adticket.de (ab 30,35 Euro).

(RP)