Gewerbegebiet Javelin Park in Elmpt Wüst von Elmpter Leuchtturmprojekt beeindruckt

Ganz großer Bahnhof für einen alten Flughafen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kam gestern nach Niederkrüchten und ließ sich - im E.Bus - über das Gelände des ehemaligen britischen Militärflughafens in Elmpt führen. Er war sichtlich beeindruckt, wie groß dimensioniert das Gelände ist. Er nannte es „einfach schlau“, ein Gewerbegebiet auf bereits versiegelten Flächen zu planen. Und er rechnete es seiner schwarz-grünen Regierung an, mit dem Windpark bis an die Grenze des Vogelschutzgebietes gehen zu können. Auf einer Teilfläche von 158 Hektar soll in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein Gewerbegebiet entstehen, der Javelin Park. Das Grundstück hat der Projektentwickler Verdion mit Büro in Düsseldorf gekauft. Zur Visite des MP waren so auch Executiv Director André Banschus mit seinem technischen Direktor Marc Haverkamp gekommen. Beide erläuterten vor Ort anhand von Plänen, was das Unternehmen dort vorhat.