Niederkrüchten : Milchproduktion leidet unter Hitze

Niederkrüchten Jan Bonus, Milchbauer aus Niederkrüchten, bietet seinen Kühen einen Klimastall. Dadurch sind sie überaus gesund, doch auch sie spüren die Hitze. Ein Besuch.

200 Kühe besitzt Jan Bonus, sie stehen in seinem Stall in Niederkrüchten. Die meisten von ihnen schauen neugierig durch den Zaun und lassen sich auch durch die Gäste nicht aus der Ruhe bringen. Zu Besuch auf dem Hof von Jan Bonus und seiner Familie ist der SPD-Ortsverein Niederkrüchten, unter anderem mit dem Vorsitzenden Marco Goertz, Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, und Hans Smolenears, Geschäftsführer der SPD im Kreis Viersen.

Das Wohl seiner Tiere ist dem Bauern sehr wichtig. „Je besser es dem Tier geht, desto mehr Milch gibt es auch“, sagt Bonus. Sein Konzept ist es, den Kühen „das Leben so schön wie möglich zu machen“. Deshalb will er sie auch „so lange wie möglich im Bestand haben“. Die Rohmilch von seinen Kühen sei so gut, dass man sie unbearbeitet ohne Bedenken trinken könne. Das liege an der gemessenen Zellzahl. An dieser könne man Krankheiten feststellen. Bei Familie Bonus ist die Zellzahl nach eigenen Angaben derart niedrig, dass der Stall bundesweit an der Spitze steht.