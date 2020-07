Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Schwalmtal : Die Bauschildmacher aus Schwalmtal

Uwe Bergh vor einem der drei Lastwagen aus dem eigenen Fuhrpark: Der Fuhrpark ist notwendig, um Mietbauschilder in Deutschland, den Benelux-Ländern und Österreich auszustellen. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Uwe Bergh gehört mit der Agentur „Sign+Design“ zu den erfolgreichsten Werbeagenturen am Niederrhein. Was kaum jemand weiß: Das Unternehmen mit Sitz in Schwalmtal-Waldniel ist deutscher Marktführer für Mietbauschilder.