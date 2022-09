Aktion "Herzmantel" in Viersen : Die Boisheimerin Michaela Kaas sammelt Mantel-Spenden

Von Boisheim aus startet Michaela Kaas ihre Aktion „Herzmantel“. Sie sammelt gespendete Mäntel und möchte diese an Menschen weiter verschenken, die sich gerade selbst keinen neuen Mantel leisten können. Foto: Nadine Fischer

Boisheim Michaela Kaas möchte Menschen unterstützen, die in finanzielle Not geraten sind. Sie ruft dazu auf, Wintermäntel zu spenden, die sie dann weiterverschenkt. Dafür wird zwei Tage lang ein Restaurant in Viersen zur Verteil-Stelle.