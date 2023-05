Königsvogelschuss in Brüggen-Born Das gab es noch nie - Michael Winzen regiert im Quintett

Einziger ernsthafter Kandidat war beim Vogelschuss der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born Michael Winzen (56), Hauptmann der Grenadiere Haverslohe; er ist Gründungsmitglied und seit 1990 ihr Chef. Mit dem 92. Schuss fiel der Vogel; vor 20 Jahren war sein Vater Matthias Schützenkönig, damals war er dessen Minister. Der Borner ist Mitarbeiter des Bauhofes in Brüggen und als Friedhofsgärtner in Born bekannt. Er sorgte in der 368-jährigen Geschichte der Borner Bruderschaft für ein Novum. Er hat vier statt nur zwei Minister, die abwechselnd das Silber tragen: Heinz-Willi Willemsen, Ralf Steggers, Frank Windhausen und Dennis Koch. 2024 findet das nächste Schützenfest in Born statt.