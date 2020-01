Prozess in Krefeld : Erzieherin in Nettetaler Wohngruppe mit einem Messer bedroht

Eine 27-Jährige aus Viersen-Süchteln saß konkret wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Bedrohung auf der Anklagebank in Krefeld. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krefeld/Kreis Viersen Das Krefelder Landgericht hat am Dienstag das Verfahren gegen eine 27-jährige Süchtelnerin gegen Auflagen eingestellt. Sie muss bis Ende Februar dieses Jahres eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro an die Kindernothilfe zahlen sowie weiterhin in der Wohngruppe, in der sie derzeit lebt, bleiben.

Die 2. Große Strafkammer des Krefelder Landgerichts hat am Dienstag das Verfahren gegen eine 27-jährige Süchtelnerin gegen Auflagen eingestellt. Sie muss bis Ende Februar dieses Jahres eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro an die Kindernothilfe zahlen sowie weiterhin in der Wohngruppe, in der sie derzeit lebt, bleiben. Wenn die junge Frau die Auflagen erfüllt, wird das Verfahren nach sechs Monaten endgültig eingestellt.

Die 27-Jährige saß konkret wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Bedrohung auf der Anklagebank in Krefeld. Ihr wurde vorgeworfen, im Juni 2018 in einer Nettetaler Wohngruppe einer 55-jährigen Erzieherin zunächst mehrere Ohrfeigen gegeben zu haben und eine Tasse nach ihr geworfen zu haben. Sie traf die Erzieherin an der Stirn. Im weiteren Verlauf habe sich die 27-Jährige dann mit einem Küchenmesser bewaffnet, sei auf die Geschädigte zugegangen und habe diese bedroht. Laut Anklageschrift sei die Steuerungsfähigkeit der Süchtelnerin zum Tatzeitpunkt erheblich eingeschränkt gewesen.

Die junge Frau zeigte sich weitestgehend geständig, meinte aber, sie habe die Erzieherin zwar geohrfeigt beschimpft und auch ein Messer in der Hand gehabt, der 55-Jährigen aber nicht damit gedroht, sie „abzustechen“. Die 27-Jährige lebe jetzt in einer neuen Wohngruppe in Süchteln.

Die Geschädigte sagte im Zeugenstand, dass sich die junge Frau an jenem Tag zunächst mit einer anderen Bewohnerin gestritten habe. „Und als sie dieser eine Ohrfeige gab, ging ich dazwischen“, ergänzte die Zeugin. Daraufhin sei die Angreiferin auf sie losgegangen. Die Erzieherin habe die Frau schließlich ruhig stellen und sie nach draußen schicken können. Sie sei dann aber wieder hereingekommen und habe sich ein Messer gegriffen: „Mit diesem ist sie auf mich zugegangen.“ Der Zeugin gelang es jedoch, die Hand der Süchtelnerin zu ergreifen und ihr die Stichwaffe abzunehmen.