Lebensbedrohlicher Streit in Viersen : Verdächtiger und Opfer sind verhört worden

Lebensbedrohlicher Streit in Viersen

Viersen In der Nacht zu Sonntag wurde bei einem privaten Streit in Viersen-Helenabrunn ein 17-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ermittelt nach einem Streit zwischen zwei 17-jährigen Deutschen in Viersen-Helenabrunn wegen gefährlicher Körperverletzung. Polizei und Staatsanwalt gehen nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Sowohl das Opfer, das bei dem Streit schwer verletzt wurde, als auch der Angreifer sind laut Jan Steils von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Mönchengladbach inzwischen verhört worden. Der Angreifer ist laut dem Staatsanwalt polizeibekannt. Ob er die Tat gestanden hat, wollte Steils mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht mitteilen. Ebenso wollte er keine Angaben zu den Aussagen des Opfers machen.

Die beiden Bekannten hatten Sonntagnacht bei einer privaten Party zusammen gefeiert. Gegen 0.30 Uhr stritten und beschimpften sie sich laut Polizei, bis einer ein Messer zog und den anderen am Oberkörper verletzte. Die Stichverletzung war derart schwer, dass das Opfer sich kurzzeitig in Lebensgefahr befand. Es wurde in ein Krankenhaus transportiert; inzwischen geht es dem Jugendlichen besser.