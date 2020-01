Heiraten in Brüggen-Born : Messe für Brautpaare

Heiraten in Brüggen-Born

Am Sonntag, 26. Januar, gibt es die dritte Auflage der Hochzeitsmesse in der Burg Brüggen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Brüggen Die Hochzeitsmesse 2020 ist größer als die im Vorjahr.

Wann ist die Hochzeitsmesse? Sie findet am Sonntag, 26. Januar, 11 bis 18 Uhr, auf Burg Brüggen statt. Eintritt und Parkplätze kostenfrei.

Was kann ich dort tun? 51 Aussteller präsentieren sich auf 1500 Quadratmetern in der Burg und in einem Zelt. Es gibt Mode für Brautleute, Stände für Floristik, Deko, Fotos, Catering und Gastronomie, Trauringe sowie Infos zu Trauorten. Hochzeitssänger geben Showeinlagen, eine Candybar lädt zum Verkosten ein. Neu ist der Reisemarkt im Obergeschoss. Erstmals gibt es Workshops zu Hand Lettering, Cornflower und Papeterie.