Erhalt des Freibads in Niederkrüchten : 1800 Unterschriften für Bürgerbegehren

Übergaben die Unterschriften: hinten v. l.: Klaus-Robert Vosdellen, Guido Buschhüter und David Steffens sowie.v.l. Björn-Carsten Schultheis und Justine Sieben. Foto: Faßbender

Niederkrüchten Diese Initiatoren der beiden Bürgerbegehren „Freibad am Kamp - jetzt erst recht“ und „Hallenbad im Ortskern“ haben jetzt mehr als die erfordelrichen 1129 Unterschriften an die Verwaltung in Niederkrüchten übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hb) Jeweils mehr als 1800 Unterschriften für die Durchführung eines Bürgerbegehrens haben die Freibad-Initiatoren am Dienstag der Verwaltung zur Prüfung übergeben. Für beide Bürgerbegehren waren erneut je 1129 Unterschriften notwendig. Nachdem die Verwaltung angekündigt hatte, das initiierende Bürgerbegehren zur Sanierung des Freibades für unzulässig zu halten, wurden im Dezember zwei weitere Bürgerbegehren gestartet. Diese beiden – „Freibad am Kamp - jetzt erst recht“ und „Hallenbad im Ortskern“ – richten sich gegen die beiden Gemeinderatsbeschlüsse zur Bäderfrage vom 9. November. „Dank großartiger Unterstützung ist es gelungen, in nur drei Wochen die notwendigen Unterschriften zu sammeln“, sagt Guido Buschhüter vom Freibad-Team.

(hb)