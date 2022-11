Spendenaktion in Viersen : Mehr als 1.400 warme Mäntel für Bedürftige

Schon am ersten Tag konnten Michaela Kaas (links) und Gisela Schumacher im eigens angemieteten „Herzmantel“-Ladenlokal am Remigiusplatz mehr als die Hälfte der Spenden abgeben. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen „Als wir um 9.30 Uhr in unserem Ladenlokal ankamen, saßen dort schon erste Frauen in Decken eingehüllt auf den Bänken und warteten.“ Mehr als 1.400 warme Jacken und Mäntel hatten Viersener in den vergangenen Wochen für Bedürftige gespendet. An diesem Wochenende wurden sie ausgegeben. Die Nachfrage war groß – die Dankbarkeit ebenfalls.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Damit haben wir nicht gerechnet. Die Nachfrage und der Dank der Menschen waren überwältigend.“ Das ist das Resümee, das Michaela Kaas zu der von ihr ins Leben gerufenen Aktion „Herzmantel“ zieht. Am Samstagmorgen um 10 Uhr sollte das Angebot der Abgabe von gespendeten Wintermänteln und -jacken in Viersen und Süchteln für Menschen anlaufen, denen es nicht so gut geht. Mehr als 1.400 Mäntel und Jacken waren gespendet und auf die beiden Standorte Remigiusplatz und der Süchtelner Fabrik für Genusskultur verteilt worden. „Als wir um 9.30 Uhr in unserem eigens angemieteten Ladenlokal am Remigiusplatz ankamen, saßen dort schon erste Frauen in Decken eingehüllt auf den Bänken und warteten“, berichtet Kaas.

Damit rollte die Abgabe sofort an, denn niemand sollte weiter in der kühlen Morgenluft sitzen bleiben. Kaas spricht von „bewegenden Momenten“. „Frauen hatten Kekse und Kuchen gebacken, die sie als Dankeschön überreichten“, erzählt sie. Immer wieder bekamen sie und ihr Ausgabeteam – Gisela Schumacher, Emma Boeken, Sabine Vasters, Daniela Kaas, Christina Königs, Caroline Abeln, Claudia Verheyden und Angelika Hieronymus – herzlichste Worte des Dankes zu hören.

Mehrere Wochen lang hatten Kaas und ihr ehrenamtliches Helferteam Mäntel und Jacken gesammelt. Die Viersener spendeten bestens erhaltene Bekleidungsstücke, darunter zahlreiche Markenprodukte. Das Team kontrollierte und sortierte nach Größen. Es wurden Kleiderstangen angeschafft und zwei Lokalitäten gefunden, in denen die Ausgabe stattfinden konnte. Sogar an den Tagen der Abgabe folgten noch Spenden.