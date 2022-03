Schwalmtal : Meisterklasse lernt im Kinderdorf Bethanien

Schwalmtal Im Kinderdorf Bethanien in Waldniel war es laut. Denn dort fand ein spezieller Workshop für Trommler statt, eine Pipe Band Drumming Masterclass mit Marc Wilson, dem ehemaligen Direktor der Northern Ireland Piping&Drumming School.

Im Kinderdorf Bethanien in Waldniel war es laut. Denn dort fand ein spezieller Workshop für Trommler statt, eine Pipe Band Drumming Masterclass mit Marc Wilson, dem ehemaligen Direktor der Northern Ireland Piping&Drumming School. Zwölf Trommler aus fünf Dudelsack-Bands waren dabei. „Just relax“, so der Weltklasse-Snare-Drummer Marc Wilson zu seinen Schülern. Er erklärte, an welchen Stellen die Drummer nicht zu schnell werden sollen und wo sie eine besondere Betonung spielen sollen. Dazu gibt es Notenblätter, obwohl keine Töne gespielt werden: Es sind Schlagzeug-Partituren. „First part again“, so Wilson zu Patrick, Hannah und Els beim Vorspielen. Dabei liegen die Übungspads auf den Trommeln und dämpfen den Klang. „Sonst wäre das hier im Raum zu laut“, sagt Patrick schmunzelnd. Die Tenor- und Bass-Drum-Schüler werden zeitgleich von Craig Rogers unterrichtet, dem Basstrommler in der Ravara Pipe Band, einer der erfolgreichsten Pipe Bands Großbritanniens.