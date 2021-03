Zustimmung im Schwalmtaler Rat : Mehrheit verabschiedet Haushalt 2021

Schwalmtal Erwartungsgemäß hat eine Mehrheit aus CDU,SPD und FDP den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 verabschiedet. Haushaltsreden gab es wegen der Corona-Pandemie nicht.

Mit der Mehrheit von CDU, SPD und FDP hat der Schwalmtaler Gemeinderat den Haushaltsplan für 2021 beschlossen. De Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stimmte, wie bereits im Haupt- und Finanzausschuss, gegen den von Kämmerin Marietta Kaikos vorgelegten Entwurf. Er sieht Investitionen in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro vor. Der größte Anteil von rund zwei Millionen Euro fließt in neue Wohngebiete in Waldniel: Rund eine Million Euro kostet der Kauf von Grundstücken für das Baugebiet Burghof 5, 450.000 Euro kostet die Erschließung von Burghof 4. 715.000 Euro sind für das Wirtschaftswegenetz vorgesehen, dafür gibt es 500.000 Euro Förderung. Für 60.000 Euro wird der Spielplatz Kaiserpark umgestaltet