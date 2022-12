Tatorte in Niederkrüchten Unbekannte brechen Pkw auf

Am Mittwoch, 21. Dezember, wurden der Polizei zwei Pkw-Aufbrüche auf dem beliebten Wanderparkplatz Tackenbenden in Elmpt angezeigt. Wie die Polizei erst am Donnerstag, 22. Dezember, mitteilte, stahlen zwischen 9.15 und 9.50 Uhr Unbekannte aus einem Mercedes SLK ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Wie die Aufbrecher ins Fahrzeug gelangten, steht noch nicht fest.