Feuer in Viersen : Mehrere Lastwagen brennen in Lagerhalle am Elkanweg

Auf dem Betriebsgelände der Rheinische Recycling am Elkanweg waren am Sonntagmorgen mehrere Lkw in einer Halle in Brand geraten. Foto: Jungmann

Viersen Dass gleich zwei Fahrzeuge gleichzeitig in einer Halle in Brand geraten — mit diesem Rätsel wird sich in den kommenden Tagen wohl die Kriminalpolizei beschäftigen. Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Viersen zu einer brennenden Lagerhalle am Elkanweg alarmiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Notruf ging gegen 5.30 Uhr ein.

„Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einer Lagerhalle auf dem Betriebsgelände“, erklärte ein Sprecher. Zwei in der Halle abgestellte Lastwagen standen im Vollbrand. Das Feuer hatte wegen der hohen Hitzeentwicklung bereits aufs Dach und eine dort installierte Photovoltaik-Anlage übergegriffen. Die entsprechende Rauchsäule war schon von weitem gut zu sehen. „Außerdem stand die Ladung eines weiteren Lastwagens in Flammen“, so der Sprecher.

Von der Drehleiter aus löschten die Einsatzkräfte das brennende Dach und die Photovoltaik-Anlage ab, weitere Einsatzkräfte bauten eine Riegelstellung auf, um ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Halle zu verhindern.

(mrö)