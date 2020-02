Süchteln : Hunderte Kilo Kabel gestohlen

Viersen Von einer Baustelle in Viersen wurden mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel gestohlen.

(RP) Mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel erbeuteten Diebe aus einem Baucontainer. Am Montag um 14.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in einen Baucontainer an der Horionstraße in Süchteln kurz hinter dem Parkplatz der Jugendpsychiatrie.. Dieser war von Unbekannten vermutlich in der davor liegenden Nacht aufgehebelt worden. Da der Abtransport der Kupferkabelrollen wohl mit einem Fahrzeug erfolgt sein muss, hofft die Polizei auf Hinweise über Täter und Fahrzeug unter Ruf 02162 3770. Auf dem Schrottmarkt wird ein Kilogramm Kupferkabel mit 1,20 Euro gehandelt. Besonders die Bahn leidet unter Kupferdrahtdieben.