Nach dem Sturm in Viersen : Ein Friedhof bleibt weiter gesperrt

Nach dem Sturm in Viersen

Viersen Die sturmbedingt gesperrten Friedhöfe in Dülken, Boisheim, Bockert, Helenabrunn sowie der alte Teil des Friedhofs Süchteln sind wieder geöffnet. Das teilt die Stadt mit.

Auch die Aufräumarbeiten auf dem Friedhof Löh in Viersen dauern nach Angaben der Stadt an. Auf beiden Friedhöfen befänden sich noch viele ausgebrochene Äste in den Baumkronen und müssten beseitigt werden. Geplante Bestattungen können stattfinden.