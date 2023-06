Neues Angebot der Polizei in Viersen Immer mehr Unfälle - wie Pedelecfahrer sicherer werden

Die Polizei im Kreis Viersen organisiert erstmals einen offenen Pedelec-Parcours: Er wird eingerichtet am Samstag, 17. Juni, von 12 bis 16 Uhr, am Rathausmarkt Viersen. Dann werden Verkehrssicherheitsberater der Polizei Viersen einiges aufbauen, woran Pedelecfahrer ihre Fahrsicherheit ausprobieren können. Sie können etwa einen kleinen Parcours im Slalom durchfahren, in verschiedensten Situationen das Gleichgewicht halten, Hindernisse auf dem Boden umfahren oder den richtigen Weg durch eine Engstelle nehmen. Dazu kommen Übungen an der Bordsteinkante.