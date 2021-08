Freizeit in Schwalmtal : Mehr über Lüttelforst und die Natur erfahren

Blick auf Feld und Wald an der Schomm in Schwalmtal-Lüttelforst. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Meditieren im Wald, Probleme mit Müll in der Landschaft und der Wald als Wirtschaftsraum: Das sind nur drei der Veranstaltungen, bei denen das Dorf Lüttelforst im Veranstaltungsprogramm von „Stadt, Land, Fluss“ eine Rolle spielt.

Die Mitglieder des Fördervereins für Kultur und Tradition Lüttelforst beteiligen sich mit fünf kostenfreien Terminen an der Reihe „Stadt, Land, Fluss“ (Teilnahme ab zwölf Jahre). Dabei wird der Kultur- und Naturraum in und um Lüttelforst vorgestellt.

Wanderung Gabriele Kleuters-Steffen und Peter Schiller laden ein zu einer Fünf-Kilometer-Wanderung über die „Heerbahn“ im Waldgebiet der Schomm. Neben der Natur geht es auch um Auswirkungen des Mülls auf die Umwelt, die die Mitarbeiter der Abfallberatung des Kreises Viersen erläutern. Die Teilnehmer können Müll aufsammeln. Termin: Donnerstag, 9. September, ab 16 Uhr. Treffpunkt: Wanderparkplatz an der Schomm (L371). Anmeldung: Ruf 02163 49882 oder -49540 oder E-Mail: kleuters-steffen@gmx.de.

Spaziergang Lüttelforst ist eines der best-erhaltenen Waldhufendörfer am Niederrhein. Pia Steffen und Hermann-Josef Bonsels laden ein zu einem vier Kilometer langen Spaziergang durchs Dorf. Termin: Freitag, 10. September, 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Lüttelforst, Parkplatz an der Kirche. Anmeldung unter: Ruf: 02163 47870 oder per E-Mail an: HermJosBonsels@aol.com.

Kammerkonzert im Wald Dazu lädt Mariko Fuchs ein: Die Interpreten Emir Imerov (Violine) und Anton Gerzenberg (Klavier) spielen Werke von Brahms und Ludwig van Beethoven. In der Pause wird in Bildern die Kulturlandschaft Lüttelforst und Lousberg vorgestellt. Zum Abschluss können Publikum und Musiker unter der Trauerbuche im Garten ins Gespräch kommen. Termin: Samstag, 11. September, 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Lüttelforst 342. Anmeldung per E-Mail an: luettelforstkonzert@gmail.com oder unter Ruf 0173 5145476. Online-Übertragung via: https://www.youtube.com/watch?v=m1ZjpX_XmNg.

Wirtschaftsraum Wald Bei einer etwa 1,5-stündigen Wanderung durch das Waldgebiet Schomm zeigt Försterin Johanna Schulwitz die Bewirtschaftung des Waldes unter dem Einfluss des Klimawandels. Termin: Sonntag, 12. September, 12.30 bis 14 Uhr. Treffpunkt: Wanderparkplatz an der Schomm. Anmeldung per E-Mail an: stadtlandfluss@bks.de oder unter Ruf 02153 1399135.

Meditation im Wald Zu ersten Erfahrungen mit Techniken der Zen-Meditation lädt Gerhard Juckoff in den kleinen Zendo (Meditationsraum) am Lousberg ein. Nach einer kurzen Einführung lernen die Gäste Formen der sitzenden Meditation (Zazen) im Übungsraum und des meditativen Gehens im Wald kennen. Termin: Sonntag, 12. September, 14.30 bis 16 Uhr. Treffpunkt: Lousberg Zendo, Lüttelforst 326. Anmeldung per E-Mail an: juckoff@gmx.de oder unter Ruf 02163 49727.

(busch-)