Feuerwehr in Viersen : Stadt kleidet Feuerwehrleute neu ein

Feuerwehr in Viersen

Eine Jacke in Gelb, eine Hose und zwei Paar Handschuhe sind Teil der neuen Grundausstattung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Farbe ändert sich, das Material auch: Mit neuer Kleidung sollen die Einsatzkräfte der Viersener sicherer unterwegs sein. Die alten Monturen sollen aber nicht einfach aussortiert werden.

Die blauen Monturen werden zum Auslaufmodell: Für 326.600 Euro lässt die Stadt die Einsatzkräfte der Feuerwehr Viersen neu in Gelb einkleiden. Mit aktueller Mode hat das natürlich nichts zu tun – es geht um die Sicherheit.

Was gehört zur neuen Grundausstattung?

Jeweils eine Einsatzhose, eine Einsatzjacke und zwei Paar Handschuhe, außerdem eine neuartige Brandschutzhaube und breitere Hosenträger. Neu ist auch die an der Kleidung angebrachte Rettungs- und Halteschlaufe.

Nein. Im ersten Schritt erhalten die 230 Atemschutzträger die neue Montur. Weitere 150 Garnituren für die Wehrleute, deren Schwerpunkt in der Technischen Hilfeleistung liegt, folgen in der zweiten Runde. Damit soll ein optisch einheitliches Bild der Feuerwehr Viersen erreicht werden. Die bisher eingesetzte Kleidung wird geprüft und je nach Ergebnis grundgereinigt, wo nötig überholt und anschließend als Ersatzkleidung genutzt. Während die neue Grundausstattung den Trägern persönlich zugeordnet ist, wird diese Ersatzkleidung in einem Pool verwaltet und bei Bedarf flexibel genutzt.