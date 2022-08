Ausbildung im Kreis Viersen : Mehr Schüler bei „Check-in Berufswelt“

In der Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen wurden die Vertreter von 13 Schulen geehrt, die sich bei „Check-in Berufswelt“ besonders engagieren. Foto: Check In

Viersen Deutlich mehr Schüler als in den Vorjahren nahmen an der Ausbildungsplatzaktion „Check-in Berufswelt“ im Kreis Viersen teil. 13 Schulen wurden jetzt für ihr Engagement ausgezeichnet.

Insgesamt 3439 Schüler haben in diesem Jahr die Angebote der „Check-In Berufswelt“ im Kreis Viersen , dem Kreis Neuss sowie den Städten Krefeld und Mönchengladbach genutzt. 204 Ausbildungsbetriebe öffneten ihre Türen und gaben den Jugendlichen die Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Berufe und deren Ausbildungsmöglichkeiten oder duale Studiengänge hinein zu schnuppern. „Damit haben wir noch nicht die Zahlen erreicht, die wir vor den beiden Corona-geprägten Jahren hatten, aber wir sind auf den Weg dorthin“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer IHK Mittlerer Niederrhein beim Bilanzgespräch der Aktion. In den Jahren vor 2020 lag die Zahl bei mehr als 4000 Schülern.

Im Kreis Viersen waren es aktuell 651 Schüler, die bei 43 Ausbildungsbetrieben schnupperten. Was die Organisatoren freute, war die große Zahl der Schulen im Kreis, die sich in besonderer Weise für die Aktion engagieren. Es waren gleich 13 Schulen, die einen Check-in-Schulbeauftragten haben, ihre Schulhomepage mit den entsprechenden Seiten des Angebotes verlinken, für die Teilnahme werben und nicht zuletzt die Schüler für den eigentlichen Veranstaltungstag freistellen. wurden mit Urkunden und Plaketten ausgezeichnet, weil sie sich in besonderer Weise bei der Vorbereitung und Durchführung der Check in Berufswelt 2022 engagiert hatten. Folgende Schulen wurden mit Urkunden und Plaketten für ihr Engagement ausgezeichnet: die Anne-Frank-Gesamtschule Viersen, die Gesamtschule Nettetal, das Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal, die GHS Schwalmtal, die Realschule an der Josefskirche in Viersen, die Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln, das Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein und das Berufskolleg Viersen, die Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal, das Rhein Maas Berufskolleg, das Michael-Ende-Gymnasium und die Rupert-Neudeck-Gesamtschule.