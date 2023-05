Investition von 450.000 Euro in Dilkrath Große Feier mit Gottes Segen und Zirkuskunststücken

Mit dem 130 Quadratmeter großen, neuen Anbau hat der Träger, das Bethanien Kinder- und Jugenddorf, auf die höhere Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Gemeinde Schwalmtal reagiert. Bereits im Sommer 2021 wurde in der katholischen Kita eine dritte Gruppe eingerichtet. Da für diese der Platz fehlte, wurde sie vorübergehend in der Turnhalle untergebracht.