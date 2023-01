Stadtentwicklung Viersen Mehr Parkplätze am Rande der Süchtelner Höhen?

Viersen (mrö) Wenn Viersens mitgliederstärkster Sportverein einlädt, kommen gern viele Leute. Das Problem: Es gibt kaum Parkplätze. Die CDU berichtete im November, dass nach dem Aufstellen von Schildern „Absolutes Halteverbot“ auf beiden Seiten der Zuwegung die Situation noch deutlich schlechter geworden sei. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 31. Januar will die Verwaltung ihre Ideen vorstellen, wo und wie mehr Parkplätze geschaffen werden können.