Existenzgründer in Viersen : Stadt sucht Ladenlokale für Start-ups

Viersen Der Wettbewerb „Viersen Award“ soll die Stadt für Jungunternehmer attraktiver machen. Um ihn starten zu können, braucht das Citymanagement nun Unterstützung.

Die städtische Wirtschaftsförderung hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr junge Unternehmen, Start-ups und Existenzgründer nach Viersen zu holen. Als Anreiz bereitet sie den Wettbewerb „Viersen Award“ vor: Jungunternehmer können sich mit ihren Geschäftsideen um geförderte Ladenlokale in der Innenstadt bewerben. Im ersten Schritt sucht die Stadt nun geeignete Ladenlokale. Interessierte Eigentümer sind aufgerufen, sich bis zum 15. Juli beim Citymanagement zu melden: per E-Mail an [email protected] oder unter Telefon 02162 101690.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) erläutert: „Mit dem Viersen Award, der im September 2021 an den Start geht, wollen wir die Folgen der Corona-Pandemie abmildern und mutige Menschen mit Visionen und neuen Ideen für unsere Stadt gewinnen.“ Gefragt sind Geschäftsideen, die Menschen in die Innenstadt locken. Das können Start-Ups aus dem Einzelhandel und der Gastronomie sein, Pop-Up-Stores oder Manufakturen.

Das Land hat das „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ aufgelegt, daraus stehen in Viersen 185.000 Euro zur Verfügung. Damit können nach Angaben der Stadt vier leerstehende oder vom Leerstand bedrohte Ladenlokale gemietet werden. Sie sollen vergünstigt an die neuen Nutzer untervermietet werden. Die Eigentümer müssen die Geschäfte für zwei Jahre an die Stadt vermieten, die 70 Prozent der letzten Kaltmiete für die aktuell leerstehende oder von Leerstand bedrohte Immobilie zahlt. Vier Fünftel der verbleibenden Kaltmiete werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Eine Fachjury soll im September die Gewinner des Viersen Awards küren. Ab Januar 2022 sollen die Läden an sie vermietet sein.