Kreis Viersen : 1193 neue Gewerbe im ersten Halbjahr im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im ersten Halbjahr 2021 ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Kreis VIersen im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen.

Von den 1437 Gewerbeanmeldungen im Kreis Viersen bezogen sich 1193 auf Neugründungen (10,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Insgesamt wurden in der Stadt Viersen im ersten Halbjahr 386 Gewerbe angemeldet (+21,8 Prozent), in Nettetal 201 (+12,9), in Brüggen 79 (-11,2), in Niederkrüchten 59 (-35,2) und in Schwalmtal 92 (-4,2). In Viersen waren davon 333 Neuanmeldungen (+26,6), in Nettetal 173 (+17,7), in Brüggen 66 (+1,5), in Niederkrüchten 46 (-38,7) und in Schwalmtal 77 (+2,7).