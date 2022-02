Wirtschaft im Kreis Viersen : Mehr Firmen melden eine gute Geschäftslage

Kreis Viersen Die Konjunktur im Kreis Viersen zieht weiter an. Das ist das Ergebnis des neuen Konjunkturberichts der IHK. Sorgenkinder bleiben aber Einzelhandel und Gastronomie.

Trotz zahlreicher Herausforderungen meldet die Wirtschaft in der Region Mittlerer Niederrhein/Düsseldorf zum Jahresbeginn eine überwiegend positive Lage. Allerdings hat sich der im vergangenen Jahr begonnene Erholungsprozess in der Region nicht fortgesetzt. „Die Betriebe schauen weniger optimistisch in die Zukunft als noch im Herbst“, berichtet Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein , bei der Vorstellung des Konjunkturberichts. Die IHK Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf hatten knapp 900 Unternehmen in der Region befragt. Auch im Kreis Viersen meldet der überwiegende Teil gute oder zufriedenstellende Geschäfte.

Was sind die Risikofaktoren? „Zuletzt haben vor allem gestiegene Energiekosten, diverse Lieferschwierigkeiten und auch die seit November wieder verschärften Einschränkungen im Rahmen der Pandemie den Aufholprozess gedämpft“, erklärt Steinmetz. In den Rohstoff- und in den Energiepreisen sähen die Unternehmen ein wesentliches Geschäftsrisiko für die kommenden sechs Monate. „Bei beiden Risiken sind es mehr als 50 Prozent der Unternehmen, in der Industrie sogar 80 beziehungsweise 72 Prozent. Das sind absolute Rekordwerte, die zeigen, dass sich auch die Politik mit dem Thema dringend beschäftigen muss“, so Steinmetz.