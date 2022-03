Corona im Kreis Viersen : Mehr Neuinfizierte, mehr Patienten im Krankenhaus

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch deutlich steigende Infektionszahlen registriert. Auch die Zahl der mit Corona infizierten Krankenhaus-Patienten stieg an.

Insgesamt 412 Neuinfektionen wurden dem Kreisgesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Das sind 167 mehr als am Dienstag. Die Gesamtzahl der Infizierten nennt der Kreis nicht mehr, weil die Daten zu ungenau seien. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 917,5 auf 981,0. Sie liegt jetzt über dem NRW-Inzidenz-Wert von 851,1.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Mittwoch 26 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Das sind fünf mehr als am Vortag. Einer befindet sich auf der Intensivstation (-2) und muss beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 6,2.