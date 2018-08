Mehr als 6000 Unterschriften für Stolpersteine in Viersen-Süchteln

Süchteln Offiziell läuft die Unterschriftenaktion der Initiative „Stolpersteine für Viersen“ noch bis Mittwoch. Aber: „Ich erwarte nicht, dass da jetzt noch viel kommt“, sagt ihr Sprecher Uwe Micha. Am Dienstag habe er noch mal Listen mit rund 1200 Unterschriften bei der Stadtverwaltung abgegeben.

Die Initiative setzt sich dafür ein, dass Hauseigentümer in Viersen künftig nicht mehr verhindern können, dass vor ihrem Haus Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des NS-Regimes verlegt werden. Im April hatte der Stadtrat mit knapper Mehrheit beschlossen, Hauseigentümern weiterhin das Vetorecht einzuräumen. Mit einem Bürgerbegehren möchte die Initiative erreichen, dass sich die Ratsmitglieder noch einmal mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Rund 3650 Unterschriften brauchten Micha und seine Mitstreiter. „Wir haben jetzt schon mehr als 4600 gültige“, sagt er.

Stadtsprecher Frank Schliffke rechnet damit, dass die Verwaltung in drei Wochen die Prüfung der Unterschriftenlisten beendet hat – vorausgesetzt, bis zum 8. August würden jetzt nicht noch Tausende weitere Unterschriften hinzukommen. In ihrer Sitzung am 25. September müssten die Ratsmitglieder dann erneut über das Veto-Recht für Hausbesitzer abstimmen.