Corona-Pandemie : Mehr als 60 infizierte Patienten in Krankenhäusern

Mehr als 60 infizierte Patienten in Krankenhäusern

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch 844 Neuinfektionen bekannt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt werden, ist am Mittwoch auf 61 gestiegen (Vortag: 50). Zwei der Infizierten (-1) befinden sich auf der Intensivstation, einer davon wird beatmet (+/-0).

Insgesamt hat das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch 844 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, das sind 122 mehr als am Vortag. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts leicht von 1787,7 auf 1789,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt bei 1399,2.