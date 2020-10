Kreis Viersen : Mehr als 420 Einwohner in Quarantäne

Am Mittwoch hatte der Kreis Viersen an die Bewohner appelliert, die Alltagsmaske zu tragen und auf Hygiene und Lüften zu achten. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen befinden sich aktuell 426 Bewohner in coronabedingter Quarantäne – das sind fast doppelt so viele wie noch am Montag. Wie der Kreis mitteilte, wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch zehn Neuinfektionen bekannt.

Zwei von ihnen sind Reiserückkehrer. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Viersen auf 71 Personen.

„Im Krankenhaus Nettetal gibt es einen positiven Fall unter den Patienten“, erklärte Kreis-Sprecherin Janine Martschinske. „Der Neuinfizierte wurde in ein anderes Krankenhaus außerhalb des Kreises Viersen verlegt.“ Bislang befänden sich 15 Kontaktpersonen des Patienten in Quarantäne. Einen weiteren Corona-Fall gibt es an einer Bildungseinrichtung in Viersen: An der Realschule an der Josefskirche wurde ein Schüler positiv auf das Virus getestet. „Der Schüler war als Kontaktperson bereits in Quarantäne.“

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg am Mittwoch von 18 auf 19.