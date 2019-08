Treckertreffen in Brüggen-Alst : Camping und Benzingespräche in Alst

Brüggen Auf einem fünf Hektar großen Acker waren beim Treckertreffen mehr als 300 Fahrzeuge zu sehen. Die Besitzer genossen das Fachsimpeln, die Besucher staunten über Geschichte auf vier Rädern.

Viele campten am Festplatz und warfen den Grill an. An einem hoch ausgefahrenen Kran hing ein Kindertraktor. „Daran können sich alle Treckerfreunde orientieren, wo der Festplatz ist. Sie kommen vom ganzen Niederrhein“, erzählt Peter Hoffmanns vom Alte-Fruende-Vorstand. Traktoren waren auch in den Honschaften zu einer Rallye unterwegs. Dabei peilten sie auch Born an. Dort mussten sie Fragen wie diese antworten: „Auf dem Vorplatz der Kirche steht ein Tier. Was ist es, und was hat es in seinem Maul? Na klar: Das ist der Otter Patschel mit einem Fisch.

Auf dem Festplatz in Alst ging der Nettetaler Wilhelm Sempf (66) von Fahrzeug zu Fahrzeug, schaute dabei auf Typ und Baujahr. „Die Traktoren kenne ich noch aus meiner Kindheit. Zwischen Bauern bin ich groß geworden“, sagt er. Es sei schön, dass die alten Fahrzeuge erhalten bleiben und nicht gleich verschrottet werden. Die Trecker würden gebraucht und seien für solche Zwecke nützlich. Klaus und Elke Ibach reisten aus Jüchen im Rhein-Kreis Neuss mit ihren Traktoren der bayerischen Marke Eicher an: „Zweieinhalb Stunden haben wir bis Alst gebraucht. Wir genießen den Tag bei entschleunigtem Reisen.“ Sie standen vor einem englischen Massey-Ferguson 35. Klaus Ibach fragte sich dazu: „Ist das ein Benziner oder ein Diesel?“ Und zu seiner Frau meinte er: „Das ist ein Diesel, der hat eine Einspritzpumpe.“ Die Gäste aus Jüchen trafen Bekannte: „Es gibt die berühmten ‚Benzingespräche‘, und wir unterhalten uns über die Technik.“ Hermann Winkels (60) aus Dyck meint: „Ich sammle Hano­mags.“ Er fuhr mit einem grünen Brillant 601 AS, Baujahr 1968 mit 62 PS und 30 Stundenkilometer. AS stehe für Allrad-Schnellgang. Das Vier-Zylinder-Fahrzeug habe schon eine Servolenkung. „Meine Sammlung ist mit zehn Hanomag komplett“, erzählte der Ingenieur für Landmaschinentechnik, der bei einem Hanomag-Vertrags-Großhändler in Kleve gearbeitet hatte. Seine Ehefrau Ute fährt einen alpenblauen Einzylinder-Eicher Baujahr 1954 Typ ED16 mit 25 Stundenkilometern. „Ein alter Herr in Schwalmtal wollte ihn restaurieren, wurde aber krank. Nach drei Jahren rief sein Betreuer an, ob wir noch Interesse daran hätten.“ Das Ehepaar hatte: „Das ist unser gemeinsames Hobby, wir machen so zehn Treffen im Jahr mit. Wir tauschen uns mit Gleichgesinnten aus.“ Er sagt schmunzelnd: „Schließlich ist das ein ‚kraftfahrtechnisches Kulturgut‘, was wir da fahren.“