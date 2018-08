Meerbusch/Brüggen: Anakonda bekommt eigenes Terrarium im Tierpark

Brüggen/Meerbusch Ab sofort können Besucher des Natur- und Tierparks in Brüggen die Würgeschlange sehen, die am Mittwoch am Latumer See in Meerbusch gefangen wurde.

Die gelbe Anakonda, die am Mittwoch am Latumer See in Meerbusch gefangen wurde, hat im Natur- und Tierpark in Brüggen ihr eigenes Terrarium bezogen. Nachdem die große Würgeschlange nach der Ankunft zunächst in einem Becken im hinteren Bereich des Schlangenhauses untergebracht wurde, bereiteten Mitarbeiter des Tierparks nun am Donnerstag ein Terrarium im vorderen Bereich vor und brachten sie dann in ihr neues Gehege. Denn im Tierpark rechnet man damit, dass viele Besucher in den kommenden Tagen die Schlange sehen wollen, die Ordnungsamt und Feuerwehr in Meerbusch so lange in Atem hielt.