Theater in Viersen : Schaurig düsteres Figurentheater im multimedialen Szenarium

Vier Sprecher synchronisierten live und gaben den Figuren der Trickfilmprojektion eine zweite Existenz. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

In der Festhalle zeigte die Media Bühne Hamburg „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ als Animation-Novel mit Trickfilmprojektion und Livesprechern.

Von Angela Wilms-Adrians

Das Zusammenspiel der Wahrnehmungsebenen mag in seiner Dichte manchem Zuschauer das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die Farbgebung der Filmanimation auf zentral platzierter Videowand ist vorwiegend monochrom eingebunden in geheimnisvolles Licht- und Schattenspiel. Punktuell gesetztes Kolorit suggeriert alarmierende Akzente, während die Kulisse rundherum in dynamischen Farbwechseln zwischen flammenden Tönen, Giftgrün und absoluter Dunkelheit variiert. Ein dramatisch fiebriger Soundtrack intensiviert die atmosphärische Spannung. Vier Sprecher schließlich synchronisieren live und geben den Figuren der Trickfilmprojektion eine zweite Existenz.

Das Doppelgängermotiv um die gespaltene Persönlichkeit ist analog und digital greifbar im Gastspiel der Media Bühne Hamburg. In der Festhalle inszeniert sie Stevensons Roman „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ im Crossover klassischer und medialer Erzählwelten. Da mutet die Einordnung der Aufführung als „Szenisches Hörspiel“ wie britisches Understatement an. In der Reihe Abo-Studio ist die Vorstellung über neun aufsteigende Sitzreihen auf eine überschaubar große Zuschauermenge angelegt. Hier sitzt jeder nah am Geschehen.

Spannungsreich ausgelotet ist das Gegenspiel von Gesamtschau und Details, die widerstreitende Anmutung einer Sogwirkung auf die Videowand und sich explosionsartig ausdehnender Farb- und Klangwelten. Die einrahmende Kulisse um die Videowand lässt an hölzerne Fragmente eines Londoner Stadthauses denken. Irgendwann wandert der Blick des Zuschauers auch zwischen Film und Live-Part der Sprecher. Über die intensive Gegenwärtigkeit der Stimmen in Kombination mit beredter Mimik reflektieren sie Elemente einer szenischen Lesung.

Zum Thriller um den angesehenen Arzt und sein böses zweites Ich sind die Zuschauer über ein komplexes Geflecht der Wahrnehmungsebenen mehrfach herausgefordert. Die Multiscreen-Trickfilmsequenzen wiederum assoziieren klassische Elemente von Schattenspiel und dem Figurentheater einer Papierbühne mit perspektivisch vorgegebenem Raum.

Der Einstieg in die Animation assoziiert das Öffnen einer hölzernen Tür, die den Blick freigibt in die Guckkastenbühne fahrender Puppenspieler. In einem Moment scheint die papierene Silhouette einer Kutschfahrt an den vorderen Bühnenrand gerückt. Ein anderes Mal sind die Figuren als Schattenspiel hinter vorgeblich milchig weißes Glas gerückt. Das wiederkehrende Motiv des Umblätterns von Buchseiten assoziiert den Lese-Akt und die sich daran entzündete Phantasie.