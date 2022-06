Mausefallenrennen in Viersen : Die tollkühnen Schüler mit ihren flitzenden Kisten

Und rollt und rollt und rollt: Auf zwei Schallplatten und einer CD gleitet dieses Gefährt Meter um Meter vorwärts, angetrieben von dem Impuls einer sich schließenden Mausefalle. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen-Süchteln Knapp 150 Schüler aus 14 Schulen beteiligten sich in Süchteln an dem wohl verrücktesten Schülerwettbewerb in NRW – dem „Mausefallenrennen“. Wo Physik auf Schallplatte trifft.