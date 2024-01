Stadtbibliothek Viersen Matinee: Was ist das Schönste an Viersen?

Fünf der 46 Menschen, die in dem Buch vorgestellt werden. Sie sind entweder in einem der vier Viersener Stadtteile geboren worden, um dann in die Welt zu ziehen, oder sie sind Menschen, die nicht in Viersen geboren wurden, aber „durch ihr Tun oder Werk während ihrer Zeit vor Ort große Söhne oder Töchter der Stadt geworden sind“, wie Eßer schreibt.