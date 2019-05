Viersen : Maskierte mit Waffe überfallen Tankstelle

Viersen Die drei Männer erbeuteten Bargeld in geringer Höhe.

Mit einer Schusswaffe haben drei Männer am Freitag, 3. Mai, gegen 23.15 Uhr die Jet-Tankstelle an der Freiheitsstraße in Viersen überfallen. Während zwei der Maskierten den Verkaufsraum betraten und unter Vorhalt der Waffe Geld forderten, blieb der dritte Täter draußen stehen, berichtet die Polizei. Die Täter erbeuteten Bargeld in geringer Höhe und flüchteten in Richtung Dr.-Heggen-Straße.