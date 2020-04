Maskenpflicht : Als Stormtrooper zum Einkaufen

Viersen Der Süchtelner Dirk Wischnewski ist Cosplayer. Wegen der neuen Maskenpflicht hat er beschlossen, ab sofort gut verhüllt im Kostüm einkaufen zu gehen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie einen Stormtrooper sehen.

Ab Montag gilt die Verpflichtung, Mund und Nase bei der Fahrt im ÖPNV, dem Einkauf im Einzelhandel und in Arztpraxen zu bedecken. Das ist für viele eine Umstellung. Nicht so für den Süchtelner Dirk Wischnewski. Für ihn ist das Tragen von Masken nichts Ungewöhnliches. "Anfangs suchte ich nach einem Karnevalskostüm. Ich fand den Stormtrooper und war begeistert", so Wischnewski. Heute hat er zahlreiche Star-Wars-Kostüme.