Bundestagswahl im Kreis Viersen : Maskenpflicht, aber keine 3G-Regel in den Wahllokalen

Wer ins Wahllokal gehen will, muss Maske tragen, muss aber weder geimpft, noch getestet oder genesen sein. Foto: bs

Kreis Viersen Wer bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, seine Stimme in einem Wahllokal im Kreis Viersen abgeben will, muss sich dabei nicht an die 3G-Regel halten, also geimpft, genesen oder getestet sein.