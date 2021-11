Freitag, 12. November

Waldkindergarten Buschräuber 17 Uhr, Festivalwiese Hoher Busch und durch den Wald

Städtische Kita Am Steinkreis 17.30 Uhr, Am Steinkreis – Kemperlandweg – Richtung Limburgweg – einmal um den Nordkanal –– Am Steinkreis

St. Martinsverein Süchteln 17.30 Uhr, Josef-Steinbüchel-Straße – Humboldtstraße – Bergstraße – Westring – Ostring – Tönisvorster Straße – Lindenplatz – Hochstraße – Blumenstraße – Florianstraße – St.-Florian-Platz