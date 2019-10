Martinszüge in Viersen am Samstag, 9. November 2019 Viersen-Bockert: Auch in Bockert zieht der St. Martin wieder. Ab 17 Uhr: Aufstellung an der Severinstraße. Der Zug zieht wie folgt: Severinstraße, In den Dellen, Zweitorstraße, Bockerter Straße, Schützenstraße, Pfarrstraße, Hardter Straße, Leinenweberstraße, Kreuzstraße, Hardterstraße bis zum Dorfplatz.



Viersen-Hamm: Aufstellung um 17 Uhr an der Mörikestraße. Von da aus geht es weiter zur Uhlandstraße, Eichenstraße, Lessingstraße, Hebbelstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Eichenstraße, Stadtwaldallee, Donkerweg, Bachstraße, Alte Bachstraße.



Viersen-Hoser: Um 17 Uhr Austellung an der Grunschule Zweitorstraße, Hardter Straße. Zugweg: Zu den Mühlenwegen/Landwehrstraße - Matthiasstraße - Hoserkirchweg bis Hüsgesweg - Hardter Straße - Brasselstraße - Am Lützenberg - Hoserend - Landwehrstraße - Zu den Mühlenwegen - Eigenheim - Gutenbergstraße. An der Dorfwiese gibt es ein Martinsfeuer.



Viersen-Rahser-West: Austellung um 17 Uhr am Nelkenweg. Von dort aus geht es über die Notburgastraße, weiter über Im Bongartzfeld, Am Schluff, Sittarder Straße, Am Petzenhof, Oberrahserstraße, Dechant-Stroux-Straße, Asternweg, Rahserstraße, Sittarder Straße bis zur Schlesische Straße. Am Feld Rahserstraße gibt es das Martinsfeuer. Tütenausgabe erfolgt am Jugendheim "Trichter" am Nelkenweg.



Süchteln-Vorst: Aufstellung ab 17.15 Uhr an der Kirche St. Franziskus. Der Zug zieht über die Grefrather Straße, Neustraße, Hüttenhof, Buscherhof, Neustraße, Grefratherstraße über Krummer Weg, Neuer Weg, Verbindungsweg, Krummer Weg, Fußgänger Verbindungsweg, Andreasstraße , Oedter Straße, Tuppenend.



Dülken-Ransberg: Aufstellung ist um 18 Uhr am Ransberg. Von dort aus geht es einmal rund um den Ransberg.