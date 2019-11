Markt in Viersen : Tausende besuchen den Martinsmarkt

Die Fußgängerzone ist von Marktbeginn am Sonntagvormittag bis in den Abend gut gefüllt. Aus Städten und Gemeinden im gesamten Umland reisten tausende Besucher an diesem Wochenende nach Viersen. Foto: Julia Esch

Viersen Der Martinsmarkt auf der Hauptstraße in Viersen lockte am Wochenende tausende Besucher aus der gesamten Region zum Einkaufen und Schlemmen in die Innenstadt. Auch ein St. Martin war da und verteilte Gratis-Tüten an Kinder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Der Martinsmarkt an diesem Wochenende zieht Massen von Besuchern in den Viersener Stadtkern. Sie drängeln sich vorbei an den Boutiquen, Essenswagen und Handwerkerständen. „Hier kommt man nicht schnell durch“, sagt Waltraud Langen. Die 60-Jährige ist aus Korschenbroich mit ihrem Ehemann zum Markt angereist. „Es sind so viele Menschen da, das bringt einen dazu, langsamer zu laufen und mehr an den Ständen zu schauen. Aber es lohnt sich.“ Auch Ehemann Bernhard Langen (60) findet den Markt gut: „Wir kommen seit fast zehn Jahren sehr gerne zum Markt nach Viersen, hier ist immer Trubel.“

Seit mehr als 25 Jahren findet der Martinsmarkt in Viersen statt und eröffnet in der Regel als erster seiner Art die Reihe winterlicher Märkte in der Region. „Die Mischung zwischen Einzelhandel, Essenswagen und Marktständen finde ich hier ganz cool“, sagt Marc Trostel. Der 42-Jährige aus Hardt und seine Familie sind zum ersten Mal auf dem Viersener Martinsmarkt. „Etwas vergleichbares gibt es hier in der Umgebung auch nicht“, findet Jaqueline Trostel. Schön sei am Markt auch die Gesamtlänge, es gebe viel zu entdecken, findet die 33-Jährige. „Wir hoffen auch, das wir heute Sankt Martin sehen.“ Denn der Besuch des Sankt Martin gehört zu den Höhepunkten des Marktprogramms an diesem Wochenende. Insgesamt 500 Tüten verteilt er kostenlos an der Hauptstraße an Kinder. Naschereien und eine Broschüre über das Teilen sind in den grünen Papiertüten. Die Schlange an dem Stand mit dem Mann im roten Umhang und altrömischer Rüstung reißt nicht ab.

Familie Trostel aus Hardt ist zum ersten Mal auf dem Markt und zufrieden. Foto: Julia Esch

Info Weiter geht es mit dem Weihnachtsgebimmel Organisation Der Markt findet seit mehr als 25 Jahren statt, seit sechs Jahren organisieren Werbering und Citymanagement ihn. Bimmelbahn Am Samstag, 7. Dezember, findet von 11 bis 18 Uhr das Weihnachtsgebimmel mit Bimmelbahn in der Viersener Fußgängerzone statt.

Es herrscht eine Atmosphäre auf dem Markt, die zu dieser Zeit passt: Kalt und mit ersten frostigen Nächten, die Vorfreude auf Glühwein, Kerzenlicht und gebrannte Nüsse kommt bei vielen auf. Aber an Weihnachten denken möchten viele dann doch noch nicht. Auch wenn sich mit dem Martinsmarkt für ganz weit Vorausschauende die Gelegenheit bietet, nach ersten Geschenken für das Fest Ende Dezember zu schauen. Ein Markt, der die Wochen vor Weihnachten willkommen heißt, aber dennoch herbstlich bleibt. In den Schaufenstern und an manchen Ständen hängen Lampions und Laternen, es beherrschen Rot, Gelb, Braun und Orange die Farbauswahl an vielen Ständen. Aber auch rot-weiß gestreifte Zuckerstangen gibt es am Wagen mit Popcorn und Zuckerwatte zu kaufen.

Das Wickrather Quintett, das auch in den Wochen vor Weihnachten Stimmung in der Fußgängerzone macht, spielt auch an diesen Tagen an verschiedenen Standorten. Nur eben noch ohne Weihnachtslieder im Gepäck. Ramic Imerov ist Mitglied der Kapelle und bei verschiedenen Anlässen mit seiner Trompete in Viersen unterwegs: „Ich mache das schon seit zehn Jahren.“ Als die Kapelle die ersten Töne bläst, bleiben einige stehen, manche entscheiden sich, die heiße Bratwurst im Brötchen in Nähe der Musikquelle zu essen. An vielen Stellen treffen sich Bekannte wieder. Auf dem großen Markt, der sich von St. Remigius bis zum Sparkassenvorplatz zieht, scheint die Welt hin und wieder dann doch wieder klein.

St. Martin und Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) verteilen Martinstüten an Kinder auf dem Sparkassenvorplatz. Foto: Julia Esch