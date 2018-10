Martinsmarkt im Bethanien Kinderdorf in Waldniel

Familien-Tipp für Schwalmtal : Martinsmarkt mit Kinderprogramm vor Haus Clee

Schwalmtal Im Herzen des Bethanien Kinderdorfs gibt es am 11. November allerlei Leckereien, Geschenk-Artikel und Mitmach-Aktionen.

Auf dem Gelände des Bethanien Kinderdorfs an der Ungerather Straße in Waldniel werden bald wieder die Buden für den Martinsmarkt aufgestellt. Der Markt findet am Sonntag, 11. November, statt. Um 11 Uhr beginnt der Tag mit einem Familiengottesdienst in der Kapelle des Kinderdorfs, danach öffnet die Büdchen-Allee. An den Ständen bieten die Gruppen und Familien aus dem Kinderdorf viele Leckereien und selbst Gebasteltes an. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln, Popcorn, Grillwürstchen und Reibekuchen zieht über das Gelände. Es gibt heiße Schokolade und Punsch.

„Auch in diesem Jahr steht die Tombola wieder unter dem Motto ‚Jedes Los gewinnt‘“, kündigt Kinderdorfleiterin Julia Bartkowski an. Der traditionelle Martinsmarkt hält ein Programm für die ganze Familie bereit: An den Aktionsständen können Kinder Kerzenziehen, Laternen basteln, Stockbrot rösten, spielen und toben. Erwachsene können sich bei einem heißen Punsch unterhalten, das Bühnenprogramm verfolgen oder Weihnachtsgeschenke besorgen. Denn in den Holzbüdchen vor Haus Clee gibt es selbst hergestellte Geschenkartikel aus den Gruppen



Schwalmtal : Martinsmarkt am Sonntag an Haus Clee

zu kaufen, darunter Plätzchen, Marmelade, Selbstgestricktes, Tannenbaumschmuck, individualisierte Schlüsselanhänger und erstmals Honig aus eigener Produktion: Im Sommer wurden zwei Bienenstöcke im Kinderdorf aufgestellt, schon im Herbst gibt es nun den ersten Honig. Auch die Kinder- und Jugendboutique „Wie neu“ öffnet anlässlich des Martinsmarktes wieder ihre Tore. Dort gibt es gut erhaltende Second-Hand-Kleidung, Spielzeug und Möbel für Kinder zu kaufen.

Auch für Lesestoff ist gesorgt. „Der beliebte Bücherverkauf aus dem letzten Jahr ist so gut angekommen, dass wir ihn in diesem Jahr vergrößern“, sagt Bartkowski. „Deswegen findet er in diesem Jahr in den Besucherräumen, gegenüber der Aula, statt.“ Das Bühnenprogramm bestreiten Kinder und Jugendliche aus dem Kinderdorf: die Band La Taste und die „kleinen Sänger“.

(RP)