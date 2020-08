Corona im Kreis Viersen : Martinschule: 14 Lehrkräfte sind nicht infiziert

Weil die Lehrer sich derzeit in Quarantäne befinden, ist die Martinschule in Viersen-Süchteln noch bis 24. August geschlossen. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Lehrkräfte der Grundschule müssen dennoch weiter in Quarantäne bleiben. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg im Kreis um sechs auf 71.

14 Lehrkräfte der derzeit coronabedingt geschlossenen Martinschule in Viersen-Süchteln haben ein negatives Corona-Testergebnis erhalten. Das teilte der Kreis Viersen am Montag mit. Eine Lehrerin der Grundschule war Anfang der vergangenen Woche positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Da die erste Konferenz des Kollegiums in einem Raum stattgefunden hatte, stellte das Kreisgesundheitsamt vorsorglich das gesamte Personal unter Quarantäne. „Die Quarantäne wird weiter fortgeführt, da die Inkubationszeit noch andauert“, erklärte eine Sprecherin des Kreises. Die Schule soll ihren Betrieb am Dienstag, 25. August, wieder aufnehmen.