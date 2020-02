Kommunalwahl in Viersen : Viersens Grünen-Chefin will Bürgermeisterin werden

Der Parteivorstand der Grünen hat Martina Maaßen als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Endgültig entscheiden die Mitglieder am 13. März, wen sie ins Rennen um das Bürgermeisteramt ins Rennen schicken. Foto: Grüne

Der Parteivorstand der Viersener Grünen hat die langjährige Ratsfrau und ehemalige Landtagsabgeordnete Martina Maaßen als Bürgermeisterkandidatin für die Wahl am 13. September nominiert.

„Wir wollen mit Martina Maaßen in den Wahlkampf gehen, weil sie mit ihrer langjährigen politischen Erfahrung in der Kommunalpolitik und auf der Landesebene bestens geeignet ist, grüne Inhalte in unserer Stadt umzusetzen“, sagt Günter Fege, Mitglied des Ortsvorstands der Grünen. „Wir geben den Bürgern damit eine echte Alternative für das Rathaus. Mit ihrer besonderen sozialpolitischen Kompetenz und ihrer guten Vernetzung in Stadt und Land ist sie die ideale Bürgermeisterin, um Viersen fit zu machen für die großen Herausforderungen der Zukunft.

Maaßen, Jahrgang 1963, ist seit 1999 ununterbrochen Mitglied des Stadtrats und war von 2010 bis 2017 auch Mitglied des NRW-Landtags. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 hatte sie 7,9 Prozent der Stimmen erhalten. Beruflich ist die studierte Sozialarbeiterin derzeit Geschäftsführerin des Petrusheimes in Weeze, einer sozialen Einrichtung für wohnungslose und suchterkrankte Menschen des Rheinischen Vereins für Katholische Arbeiterkolonien.

Die vierfache Mutter, die mit ihrem Lebensgefährten in Süchteln wohnt, tritt für eine Verkehrswende in Viersen an. „Wir brauchen mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, einen besseren Takt im öffentlichen Nahverkehr und die beste Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Als Bürgermeisterin werde ich die Verantwortung dafür unmittelbar bei der Verwaltungsspitze ansiedeln“, sagt Maaßen. Die Grünen stünden für eine Stadtentwicklung, die am Bestand ansetzt und ohne neue Flächen auskommt. „Wir wollen klimaneutrales Wohnen und ressourcenschonendes Bauen. Viersen braucht dringend wieder mehr Bäume und mehr Natur in der Stadt“, so Maaßen. Daneben sei ihr wichtig, die Bürgerschaft stärker in die politische Entscheidungsfindung einbeziehen: „Wir Grünen verfolgen auch in den Rathäusern das Prinzip des ‚Open Government‘: Offenlegung der Daten, Informationsfreiheit, Mitwirkung und Mitbestimmung – das sind auch meine Leitlinien.“ Als Bürgermeisterin werde sie Gremien zur Beratung der Politik fest installieren – „zum Beispiel im Naturschutz, als Jugendparlament, als Beiräte für Senioren und von Behinderung oder Armut betroffenen Menschen.“