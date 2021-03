Geistlicher aus Bracht : Markus Terporten wird Diakon

Brüggen Der gebürtige Brachter folgte erst nach der Ausbildung seinem Wunsch, Priester zu werden. Wie ihn die Jugend in St. Mariä Himmelfahrt geprägt hat.

Der Brachter Markus Terporten (34) wird am 20. März im Aachener Dom zum Diakon geweiht; Pfingsten 2022 folgt voraussichtlich seine Priesterweihe. Und seine erste Heilige Messe als Priester (Primiz) wird Terporten dort feiern, wo er als Geistlicher verwurzelt ist: in seiner Heimatpfarre St. Mariä Himmelfahrt. „Hoffentlich können dann viele Menschen mit mir feiern“, sagt der künftige Diakon.

„Der Kontakt zu Menschen, die persönliche Begegnung“: Das fehlt dem 34-Jährigen in der Corona-Pandemie sehr. Seit August 2020 absolviert er ein Pastoralpraktikum in der Pfarre St. Willibrod in Herzogenrath-Merkstein. Zuvor hat Terporten zwei Semester in Krakau studiert, im Februar 2020 beendete er sein Theologie-Studium in Münster. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit Bischöflichen Visitationen von 1959 bis 1969, verglich dabei die Stadt Krefeld mit der Eifel-Gemeinde Simmerath. „Ich wollte herausfinden, wie die katholische Kirche damals auf die gesellschaftliche Veränderungen reagiert hat“, sagt er. Ein Fazit für ihn: Die katholische Kirche verändere sich andauernd.