Margot Buscher lädt zur Atelierausstellung in Waldniel ein

Ausstellung in Schwalmtal : Margot Buscher öffnet ihr Atelier für Besucher

Margot Buscher lädt Interessierte für den 27. und 28. Oktober zur zehnten Atelierausstellung ein. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Schwalmtal Die Waldnielerin zeigt am 27. und 28. Oktober neue Arbeiten, für die sie verschiedene Materialien verwendete.

Wenn Margot Buscher über das Arbeiten an ihren Bildern spricht, springt ihre Begeisterung förmlich auf den Zuhörer über. Die Themen gehen ihr nicht aus; der Spaß an den Materialien bleibt ihr stets erhalten. Sie arbeitet mit den Händen ebenso wie mit Spachtelwerkzeug. Marmormehl, Champagnerkreide, Farbpigmente sind nur einige Dinge, die sich in ihren Bildern finden: „Ich finde den Umgang mit den Materialien so reizvoll“, erklärt sie und fügt hinzu: „Es ist ein haptisches Erlebnis“.

In diesem Jahr, so erzählt Buscher, sind viele neue Bilder entstanden. Eine aktuelle Serie trägt den Titel „Zwischentöne“. Es sind kleinformatige Arbeiten, die allein farblich im Kontrast zu dem stehen, was man von Buscher kennt: die leuchtenden Bilder in Rot und Orange.

Einige der „Zwischentöne“ sind ganz in zurückhaltenden Grautönen gehalten, in anderen scheinen sehr helle Rottöne auf. Die Oberfläche ist stark strukturiert, wofür die oben genannten Materialien verantwortlich sind. Auf diese Weise erhalten sie eine komplexe und vielschichtige Wirkung. Gearbeitet wurden sie auf Tiefdruckpapier, das sehr saugfähig ist und eine weiche Oberfläche besitzt. Und auf jedem Bild der Serie findet sich die stark abstrahierte Silhouette einer menschlichen Figur mit weiblichen Formen. Diese kann man schon als Erkennungszeichen bezeichnen. „Der Mensch ist eben das Wichtigste“, stellt Buscher fest.



Mit dieser Silhouettenfigur behandelt sie auch tagesaktuelle Themen wie Verbrechen an Frauen oder die Problematik um Abtreibungen, beschäftigt sie sich auf abstrakte Weise mit weiblichen Lebenssituationen. Buscher wurde 1951 in Waldniel geboren, studierte Pädagogik und Kunst und war bis 2010 als Lehrerin tätig, bevor sie beschloss, sich ausschließlich der Malerei zu widmen. Schon seit 2008 arbeitet sie in ihrem Wohnatelier in Waldniel. Jedes Jahr im Oktober zeigt sie neue und ältere Arbeiten im eigenen Atelier, daneben beteiligt sie sich an Ausstellungen und präsentiert ihre Bilder und Skulpturen in Einzelausstellungen.